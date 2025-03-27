– Були офіційні пропозиції по Назаренку від двох клубів.

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– Пропозиція була нижчою за його реальну рентабельну вартість?

– Не знаю, якогось ярлика з ціною ми не вішали, це важко зробити. Скільки пропонують за футболіста, стільки він, мабуть, і коштує. На що ми орієнтуємося? Для нас це важливий футболіст. Нам потрібні спортивні результати цього сезону.

Другий фактор – ми розуміли, що це гравець збірної України, шанси отримувати там ігрову практику на позиції лівого вінгера, зважаючи на обставини і ситуацію з Мудриком, підвищилися. Це теж фактор для потенційного збільшення трансферної вартості. Третій фактор – у нього є хороша статистика цього сезону: голи плюс передачі, велика ймовірність покращити ще цю статистику.

Четвертий фактор – якщо ми здобудемо право на участь в єврокубках, це ще одна вітрина для того, щоб футболістів презентувати світу. В такому випадку, чи доцільно було продавати його зараз? Я не впевнений.

Вирішував, звісно ж, президент клубу. Ми домовлялися з клубом, розмовляли, були елементи торгу, але от зараз ситуація така. І мені здається, що ми точно не у програшній позиції за наслідками цієї ситуації. В будь-якому випадку ми у виграшній ситуації, тому що якщо Назаренко з нами, у нас є крутий український футболіст, вінгер з лівою ногою. Чи легко знайти йому заміну? Якщо ми продамо його за хороші гроші, ми теж у виграшній позиції.

– А торги були з турецьким клубом?

– В тому числі.

– А ще?

– Була ще пропозиція з Єгипту, – сказав Волков в інтерв'ю YouTube-каналу Полісся.

У нинішньому сезоні Олександр Назаренко провів 24 матчі за "вовків", забив 7 голів та віддав 7 асистів. Його контракт з клубом діє до червня 2028 року.

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