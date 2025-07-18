Офіційний сайт Атлетіко повідомив про відхід в оренду голкіпера Молдована. Наступний сезон Гораціу проведе в Ов'єдо. Він став четвертим румуном в історії астурійського клубу.

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У другій половині минулого сезону Молдован грав в оренді за Сассуоло в Серії В. Він приєднується до Ов'єдо, щоб забезпечити безпеку у воротах і скласти конкуренцію Аарону Есканделлю.

Раніше повідомлялося, що Ов'єдо цікавиться воротарем Реала Андрієм Луніним.