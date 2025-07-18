У Ла Лізі – мінус один претендент на Луніна, він підписав воротаря топ-клубу
18:40 - Читати іншою мовою
Ов'єдо орендував у Атлетіко воротаря Гораціу Молдована.
Офіційний сайт Атлетіко повідомив про відхід в оренду голкіпера Молдована. Наступний сезон Гораціу проведе в Ов'єдо. Він став четвертим румуном в історії астурійського клубу.
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У другій половині минулого сезону Молдован грав в оренді за Сассуоло в Серії В. Він приєднується до Ов'єдо, щоб забезпечити безпеку у воротах і скласти конкуренцію Аарону Есканделлю.
Раніше повідомлялося, що Ов'єдо цікавиться воротарем Реала Андрієм Луніним.
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