У Кубку Лібертадорес еквадорський футболіст Рохас виконав вражаючий фінт проти команди екс-карпатівця Ербеса

Вінгер еквадорського Дельфіна Хуан Дієго Рохас вирішив порадувати вболівальників неймовірним фінтом у матчі Кубка Лібертадорес проти Насьйоналя Асунсьйон, кольори якого захищає колишній гравець Карпат Крістіан Ербес.

У першому матчі чвертьфіналу Кубка Лібертадорес Дельфін з Еквадора вдома розгромив Насьйональ Асунсьйон, за який виступає колишній хавбек Карпат Крістіан Ербес, з рахунком 3:0.

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Але найбільш вражаючим моментом матчу став не підсумковий результат, а фінт у виконанні Хуана Рохаса. Еквадорець після прийому м'яча на правому фланзі зробив переступи, але не вперед, як це прийнято, а назад.

Переможець цієї пари виходить на венесуельський Каракас.