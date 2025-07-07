Саудівська Аравія здобула право провести чемпіонат світу у 2034 році. У країні суворо ставляться до порушення закону щодо наркотиків, за що передбачена смертна кара.

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Як повідомляє Bild, з 2014 до середини цього року було страчено близько 1800 осіб. Торік – 345, що є рекордом за понад 30 років. Переважна більшість страчених – іноземці, чоловіки з Пакистану, Сирії, Йорданії, Ємену, Єгипту та Сомалі. Майже кожна третя страта через наркотики.

"Ми є свідками справді жахливої тенденції, коли іноземних громадян страчують зі страшною швидкістю за злочини, за які ніколи не можна призначати смертну кару. Саудівська Аравія намагається представити себе як сучасну, прогресивну країну, але за нею стоїть "темна та смертоносна реальність", – цитує видання Крістіна Бекерле, регіонального експерта Amnesty.

Варто зауважити, що у Саудівській Аравії оголосили про те, що в деяких випадках відмовлятимуться від смертної кари. Попри такі дії, країна-господарка чемпіонату світу 2034 намагається бути відкритою для туристів і футбольних фанатів.

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