"У кращої команди розбите серце": Лінекер став на захист збірної України через формат Євро, але його висміяли
Колишній гравець збірної Англії, а нині відомий ведучий, Гарі Лінекер сказав приємні слова на адресу України.
Україна в останньому турі групового раунду Євро-2024 розписала нічию з Бельгією, набрала 4 очки, але все одно посіла останнє місце у квартеті та вилетіла з турніру. Гарі Лінекер став на захист нашої збірної.
Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача
"Бельгія пройшла, але треба поспівчувати Україні. Вони зробили все можливе, а в підсумку в кращої команди розбите серце", – сказав Лінекер в етері BBC і закликав УЄФА переглянути "недосконалу систему" Євро.
У соцмережах знищили легенду за таку позицію. Daily Mail зібрав кілька коментарів:
– Не згоден з Лінекером, що система недосконала. Україна фінішувала четвертою в помийній групі.
– Україна посіла останнє місце в групі. Останнє місце ніколи нікого не виводить в наступний раунд. Просто в них була важка група, таке трапляється.
– Лінекер каже, що система недосконала, бо Україна не вийшла в плей-офф з останнього місця? Що за маячня?
Україна завершила виступи на Євро-2024 з 4 очками, тоді як Словенія та Данія пройшли в плей-офф з трьома балами.