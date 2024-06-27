Україна в останньому турі групового раунду Євро-2024 розписала нічию з Бельгією, набрала 4 очки, але все одно посіла останнє місце у квартеті та вилетіла з турніру. Гарі Лінекер став на захист нашої збірної.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача

"Бельгія пройшла, але треба поспівчувати Україні. Вони зробили все можливе, а в підсумку в кращої команди розбите серце", – сказав Лінекер в етері BBC і закликав УЄФА переглянути "недосконалу систему" Євро.

У соцмережах знищили легенду за таку позицію. Daily Mail зібрав кілька коментарів:

– Не згоден з Лінекером, що система недосконала. Україна фінішувала четвертою в помийній групі.

– Україна посіла останнє місце в групі. Останнє місце ніколи нікого не виводить в наступний раунд. Просто в них була важка група, таке трапляється.

– Лінекер каже, що система недосконала, бо Україна не вийшла в плей-офф з останнього місця? Що за маячня?

Україна завершила виступи на Євро-2024 з 4 очками, тоді як Словенія та Данія пройшли в плей-офф з трьома балами.

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