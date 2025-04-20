– По-перше, всіх вітаю зі святом. Христос Воскрес! Важко щось казати по грі. На мою думку, коли Кривбас забивав перший мʼяч, було порушення проти Джордана, Башіча. Робили блок гравцям. Арбітр ВАР та головний – нічого не бачать. Зараховують гол.

Кривбас у більшості розгромив Зорю, наблизившись до Карпат – офсайд залишив французького легіонера без дебютного гола

Гаразд. Ідемо далі. 39-та хвилина. Вже заграли епізод. Повертаються назад, переграли – червона картка. Все, гру зроблено. Далі вже було важко. Кожен другий тур у нас червоні картки. У першому колі не було таких карток, а в другому... Невже ми почали так жорстко грати? Не бачу цього та не розумію. Важко вирішувати якісь завдання, коли в кожному другому матчі є якась суддівська помилка.

– Враховуючи кількість втрачених очок через такі помилки, ваша команда мала б змогу зараз спокійно бути в пʼятірці.

– Почалося з поєдинку першого кола проти Вереса. Потім ще інші були ігри. Важко казати щось.

– Який план на гру був у Зорі?

– Перемогти. Агресивно діяти в атаці. У нас є швидкісні гравці попереду. Хотіли грати більш вертикально. Є багато зон за спиною. До червоної картки був більш-менш рівний матч. Навіть у другому таймі, на старті, Антюх мав чудовий шанс – не забили.

– Що думаєте з приводу проведення поєдинків у Кривому Розі?

– Сьогодні гарно, що зіграли без тривог. Я завжди радий повертатися до Кривого Рогу, тому якщо є можливість грати тут, то треба грати.

– Які ставите цілі до кінця цього чемпіонату?

– Я вже казав – ставиш якісь завдання, але важко їх вирішувати, коли хтось заважає.

– Ваша команда проявляла характер у другому таймі, намагалася навʼязати боротьбу. Що казали гравцям у перерві?

– Для нас не вперше, що ми граємо вдесятьох. На тренуваннях відпрацьовуємо те, як грати в більшості або ж у меншості. Намагалися відігратися, але Кривбас – дуже кваліфікована команда, яка ставить свої завдання, – цитує Бартуловіча прес-служба Зорі.

До слова, наразі Зоря посідає 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ з 32 балами.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші