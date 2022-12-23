"У кожного висіли його плакати вдома": Яремчук зізнався, на кого рівнявся у дитинстві
15:04 - Читать на русском
Форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук розповів, хто надихав його своєю грою.
"Звичайно, це Андрій Шевченко. Він був кумиром для кожного молодого футболіста.
"Було дуже складно їх обдурити": Яремчук назвав двох найсильніших захисників, проти яких доводилось грати
Ми на ньому росли, вчилися, у кожного висіли його плакати вдома", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football.
Нагадаємо, обидва футболісти – вихованці Динамо, однак пограти в одній команді їм не судилось. Проте Яремчук працював під керівництвом Шевченка у збірній України.
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