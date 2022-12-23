Форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук розповів, хто надихав його своєю грою.

Андрій Шевченко і Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

"Звичайно, це Андрій Шевченко. Він був кумиром для кожного молодого футболіста.

"Було дуже складно їх обдурити": Яремчук назвав двох найсильніших захисників, проти яких доводилось грати

Ми на ньому росли, вчилися, у кожного висіли його плакати вдома", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football.

Нагадаємо, обидва футболісти – вихованці Динамо, однак пограти в одній команді їм не судилось. Проте Яремчук працював під керівництвом Шевченка у збірній України.

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