"Поки зарано про щось говорити, оскільки ще сезон не завершений. Водночас я задоволений хлопцями, як вони виконують мої вимоги на тренуваннях і в матчах. Їм необхідно було повернути впевненість у собі, в своїх силах, з хорошою організацією гри.

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Тим більше, у кожній грі у нас по вісім-дев'ять українців виходить у стартовому складі. При цьому всі – і хлопці, і тренерський штаб – прекрасно розуміють, що виграш чемпіонства зобов'язує підняти рівень своєї гри і показувати хороший якісний футбол на європейському рівні", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

До слова, "біло-сині" після 22-х зіграних турів випереджають Шахтар на вершині турнірної таблиці на 10 залікових балів. Чемпіонство Динамо може оформити вже у прийдешньому поєдинку проти Інгульця.

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