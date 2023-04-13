– Бускетс, Джеко, Ді Марія та Мессі – що цих гравців пов'язує з Інтер Маямі?

– Я думаю, що чутки (сміється). У команді жартують, де Мессі буде сидіти в роздягальні. Що буде казати в тій чи іншій ситуації. Ось так, – коротко відповів Кривцов в інтерв'ю FanDay.

Додамо, що 32-річний українець відразу став ледь не найстатуснішим гравцем Інтер Маямі після свого зимового переходу з Шахтаря. Втім, клуб Девіда Бекхема явно налаштований запросити нових зірок з Європи, серед яких називають і Ліонеля Мессі.

Мессі може стати одноклубником українця – Барселона ризикує залишитися ні з чим