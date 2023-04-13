"У команді жартують, де буде сидіти Мессі": Кривцов – про зливу зіркових чуток навколо Інтер Маямі
13 квітня 12:48 - Читать на русском
Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов прокоментував інформацію про можливий прихід нових суперзірок.
– Бускетс, Джеко, Ді Марія та Мессі – що цих гравців пов'язує з Інтер Маямі?
– Я думаю, що чутки (сміється). У команді жартують, де Мессі буде сидіти в роздягальні. Що буде казати в тій чи іншій ситуації. Ось так, – коротко відповів Кривцов в інтерв'ю FanDay.
Додамо, що 32-річний українець відразу став ледь не найстатуснішим гравцем Інтер Маямі після свого зимового переходу з Шахтаря. Втім, клуб Девіда Бекхема явно налаштований запросити нових зірок з Європи, серед яких називають і Ліонеля Мессі.
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