"У команді нікого не ділили на "хохлів" і "кротів", – Конопля про стосунки в збірній України U-20

Представник "гірників" Юхим Конопля розповів про те, як гравці Динамо та Шахтаря знаходили спільну мову в колективі.

"Відразу після офіційної церемонії в Будинку футболу у нас був замовлений банкет в ресторані. Всі хлопці, тренери, персонал. Дуже добре посиділи. Хоча привід був сумний – адже ми п'ять років разом були, як рідні вже стали.

Цітаішвілі: Чекаю на виклик в збірну України

Ніколи ніякого напруження не було, ніяких розмов на тему: ти – з Динамо, я – з Шахтаря, ти – "хохол", я – "кріт". Всі хлопці – чесні і чисті. Тому, звичайно, багато хороших слів на прощальному банкеті говорили, як пишаємося одне одним, як шкода розлучатися", – поділився думками Конопля в інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, наша збірна U-20 вперше в своїй історії стала тріумфатором молодіжного чемпіонату світу.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки