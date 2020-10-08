"Ней – хороший хлопчик. Ми сварилися лише один раз, усі знають про той матч проти Ліона (Кавані забрав у Неймара право бити пенальті і схибив – прим. Футбол 24). Ми посварилися, навіть у роздягальні сперечалися, але на цьому все.

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Решта чуток про наші конфлікти не відповідає дійсності. Чесно, це все неправда. Так, ми дуже різні. Я завжди говорив, що у команді не всі повинні бути друзями. На мою думку, для команди є важливою дружба на полі, захист один одного, боротьба один за одного. Втім, після роздягальні немає необхідності товаришувати зі всіма чи ходити разом на вечерю", – наводить слова Кавані L’Equipe.

Нагадаємо, уругваєць виступав за ПСЖ з 2013 по 2020 роки, а нещодавно приєднався до Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

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