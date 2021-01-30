"Ми граємо – спочатку одні більше, потім інші. Спарені ігри – це наш напрямок. Мало часу залишилося.

Колос підписав захисника збірної Білорусі, – ЗМІ

Вимотуємо гравців, нехай працюють. На перегляді нікого немає, у нас і так дуже багато футболістів. Ми ні з ким не попрощалися, Максименко лише пішов – у нього була гарна пропозиція.

У нас всі позиції зайняті, у нас проблема із заявкою. 21 футболіст! Щоб когось взяти, треба когось із заявки прибирати. Я не прихильник за 10 днів до чемпіонату виганяти футболістів, які підняли Колос на цей рівень. Це треба робити у відпустці. А коли до чемпіонату тиждень – це буде негарно. У нас забита обойма", – сказав Костишин у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Колос пішов на зимову паузу на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ – від лідера першості ковалівці відстають на 12 очок.

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