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У Києві вшанують пам'ять Лобановського

13:24 137 Читать на русском
У Києві вшанують пам'ять Лобановського
Валерій Лобановський / Getty Images

6 січня виповниться 80 років від Дня народження легендарного тренера Динамо та збірної СРСР Валерія Лобановського.

Офіційний сайт Динамо повідомив, що охочі вшанувати пам'ять Валерія Лобановського мають змогу завітати на Байкове кладовище 6 січня об 11 годині, де відбудуться пам'ятні заходи біля могили легендарного тренера.

"Заходимо в роздягальню, дивимося на Лобановського, чекаємо коректив, а він сказав два слова: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Анчелотті, Блохін і Ко – про Великого Метра

А опівдні (12:00) мітинг пам’яті продовжиться біля входу на стадіон Динамо, біля пам’ятника Валерію Васильовичу.

Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський
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