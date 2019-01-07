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У Києві вшанували пам’ять Валерія Лобановського

13:50 0 Читать на русском
У Києві вшанували пам’ять Валерія Лобановського
Валерій Лобановський / Фото О. Федорова

6 січня минуло 80 років з дня народження легендарного футболіста і тренера Валерія Васильовича Лобановського.

Біля могили Валерія Лобановського на Байковому кладовищі зібралися рідні та близькі, динамівці різних поколінь, друзі, співробітники ФК Динамо, журналісти, вболівальники.

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Усі вони прийшли вшанувати пам’ять легенди, яка передчасно залишила життя, та покласти до пам’ятника квіти, повідомляє прес-служба київського клубу.

За годину Метра теплими словами згадували і біля пам'ятника славетному тренеру, що розташований перед колонадою стадіону Динамо, який носить ім'я Валерія Васильовича.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський
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