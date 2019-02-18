У Києві відбувся зимовий турнір пам'яті легендарного футболіста Андрія Баля

Минулими вихідними у Києві в спортивному залі ліцею "Логос" відбувся четвертий дитячий футбольний турнір пам'яті захисника київського "Динамо" та збірної СРСР, тренера збірної України Андрія Баля.

У турнірі під егідою Київської міської федерації футболу та Федерації футболу України взяли участь наступні колективи: "Лівобережжя", ДЮСШ № 10, "Дарниця 323", "Чемпіон", "Гімназія 237", "Лівий берег", "Бортничі", "Атлет-2", "Чемпіон-2", "Оболонь", "Дарниця", "Восход", "Логос", "Атлет-1", "Добро", команда Л. Яшина.

Участь у відкритті турніру взяли виконуючий обов'язки голови Дарницької райдержадміністрації Петро Захарченко, директор ліцею "Логос" Андрій Прутас, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, легенди українського футболу та друзі Андрія Баля – Олег Блохін, Геннадій Литовченко, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Микола Павлов, Володимир Безсонов.

Друзі Андрія Баля привітали учасників турніру, а Вадим Костюченко вручив Петру Захарченку та Андрію Прутасу пам’ятні нагороди за участь у розвитку дитячого та масового футболу столиці.

"Дорогі діти! Дозвольте від імені Федерації футболу України, президента ФФУ Андрія Павелка та головного тренера збірної України Андрія Шевченка привітати вас на турнірі пам'яті видатного футболіста Андрія Баля, – звернувся до учасників турніру перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. – Головне і найприємніше, що збільшується кількість команд турніру пам'яті Андрія Баля. І сьогодні ми ухвалили рішення, щоб такий турнір відбувся ще влітку, під час канікул, під егідою Федерації футболу України на полях НТК ім. В. Баннікова.

Упевнений, це дасть поштовх не тільки для нових меморіалів, а й для турнірів живих легенд нашого футболу, адже в нас є три володарі "Золотого м’яча" – Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко. "Срібна бутса" належить одному з найкращих форвардів Європи свого часу – Олегу Протасову. У нашій країні є чимало видатних футболістів, якими ми можемо пишатися і досвід яких застосовувати на користь українського футболу".

Під час турніру, поки малеча проводила свої матчі, поділився враженнями від змагань та згадав часи спільної роботи з Андрієм Балем Олег Блохін: "Дуже приємно, що відбуваються такі турніри. Під час мого дитинства подібних змагань не було. Ми просто грали у футбол на асфальті у дворах. Це гарна справа. Дитячий футбол зараз починається дуже рано. В Іспаніі дітлахів набирають у секції вже з п’яти років. Тому, мабуть, нам також можна перебирати цей досвід. Не варто одразу їх грузити "фізикою", нехай просто грають у футбол, як-от сьогодні на цьому турнірі. Хто виграє, то не головне, головне – участь. У нас був турнір Колотова, проводяться меморіали Віктора Баннікова, Валерія Лобановського...

Якщо ми не будемо забувати наших легенд, на таких турнірах зростатимуть і майбутні зірки українського футболу. Без пам'яті, яка в нас є, не буде майбутнього. І ми маємо наступним поколінням розказувати, які в нас були здобутки, хто як грав і чого досяг.

Не в кожній країні є три живі володарі "Золотого м’яча". Тому нашим дітям треба показувати фільми про наших зірок і розповідати їм, що є не тільки Мессі з Роналду. Тому такі турніри – гарна справа. Для мене Андрій Баль був не тільки партнером по "Динамо" та збірній СРСР. Він був моїм другом, моїм помічником у збірній України, на клубній роботі. Я завжди дивувався його дружелюбності. Він нікого не забував, усім дзвонив. Ще одна риса, яка мені в ньому запам’яталася, – це те, що він не вмів сваритися. Так, ми сперечалися, але щоб посваритися – з ним такого не було ніколи. Він був дуже професійним тренером. Без таких помічників ми б не досягли того, чого досягли на чемпіонаті світу в Німеччині".

Голова Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов подякував друзям Андрія Баля за те, що вони вже четвертий рік поспіль підтримують дитячий турнір пам'яті видатного футболіста: "На початку 90-х, коли він закінчував грати і починав тренувати, наші команди їздили на збори до Ізраїлю. Так от, Андрій завжди зустрічав нас, був дуже гостинним. Він був дуже порядною людиною, чуйною, і я не пам’ятаю, щоб із ним хтось колись сварився. Навколо нього завжди була приємна аура, він збирав друзів із посмішкою".