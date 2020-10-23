У столичному Місті Спорту відбувся другий щорічний футбольний турнір Parimatch Media Cup для спортивних журналістів. Змагання були організовані Parimatch спільно з Асоціацією спортивних журналістів України.

За головний трофей боролися 8 команд, 60 учасників, серед яких були представники понад 20 ЗМІ. У зв'язку з карантинними обмеженнями змагання пройшли з усіма необхідними заходами безпеки.

Турнір, як і в минулий раз, вийшов досить напруженим. Фіналісти попереднього Parimatch Media Cup, збірна спортивних журналістів України і колектив ТК Футбол, зійшлися в півфіналі. Основний час завершився внічию 2:2, після чого команда телеканалів виграла в серії пенальті.

У фіналі ж ТК Футбол зіграв з командою tribuna.com. Перед цим суперники встигли зустрітися групі, але сильнішого не виявили, матч завершився внічию 2:2. У вирішальній же грі сильнішими виявилися телевізійники – 3:0. Також футболіст ТК Футбол Віталій Місюра отримав приз кращого гравця турніру. Кращим голкіпером був визнаний його партнер по команді Євген Кучін.

Вадим Місюра, представник Parimatch: Ми знаємо, наскільки всі скучили за такими живим заходам. І було приємно провести турнір, щоб ще раз насолодитися святом футболу, відчути смак спортивної боротьби і зарядитися перемогою. Спортивна журналістика має величезне значення в розвитку спорту. У цій професії безліч справжніх патріотів своєї справи, які сьогодні показали, що не тільки вміють якісно висвітлювати спортивні події, їм самим є що показати на футбольному полі.

Валентин Щербачов (Заслужений журналіст України), збірна спортивних журналістів України: Це те що потрібно, щоб в такий непростий час тримати всіх в оптимістичній формі. Ми, представники ЗМІ, тісніше знайомимося, спілкуємося. А то ж зазвичай перетинаємося тільки по роботі. А футбол завжди об'єднує. І сьогодні Parimatch теж нас об'єднав.

Віталій Місюра, кращий гравець турніру, команда ТК Футбол: Цей турнір, відмінна можливість поспілкуватися з колегами. І ми дуже вдячні Parimatch, тому що подібний турнір помер років 10 назад, а тепер його для нас воскресили. Матчі були такі, що їх можна було і по телебаченню транслюватимуть. Емоції просто зашкалювали.