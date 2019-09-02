У Києві відбувся турнір "Фестиваль чемпіонів" Української асоціації футболу DYNAMO FAMILY BAL CUP-2019

31 серпня в Києві на штучних полях НТК ім. В. Баннікова відбувся дитячий турнір "Фестиваль чемпіонів" Української асоціації футболу DYNAMO FAMILY BAL CUP-2019 серед команд 2010 року народження, присвячений пам’яті захисника київського "Динамо" та збірної СРСР, тренера збірної України Андрія Баля.

Урочисте відкриття турніру, в якому взяли участь 16 дитячих команд, пройшло в актовій залі УАФ, де діти та тренери мали змогу ознайомитися з відеороликами, присвяченими життю та кар'єрі Андрія Михайловича Баля, роботі Української асоціації футболу та виступам молодіжної збірної України U-20, яка стала переможцем чемпіонату світу цього року в Польщі.

Із вітальним словом до учасників турніру звернулися перші віце-президенти УАФ Вадим Костюченко та Олег Протасов, голова правління ГО "Динамо Фемілі" Святослав Сирота, легендарний гравець "Динамо" та збірної України Владислав Ващук, заслужений тренер України, футболіст "Динамо" та збірної СРСР Володимир Лозинський.

"Шановні учасники турніру пам’яті Андрія Баля! Перш за все хотів би вас привітати від імені президента УАФ Андрія Павелка, головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка та побажати вам гарного настрою, емоцій і гарної гри на цьому турнірі", – сказав Вадим Костюченко.

"Приємно бачити вас тут, бачити ваші палаючі очі, – у свою чергу відзначив Олег Протасов. – Дуже подобається, як ви реагуєте на перемоги наших збірних. Ви розумієте, що гол – це краса футболу, але є в цій грі також і захисники та півзахисники. Футбол – це командна гра, за що ми його й любимо. Радий, що ви займаєтеся футболом. У вас є гарний приклад, до якого ви маєте прагнути, не забуваючи також і про школу. Упевнений, у вас усе вийде. Бажаю вам отримати гарні емоції на турнірі та провести разом чудовий день. Ви побачили сюжет, як грав Андрій Баль. Це був чудовий футболіст, скромна людина, він завжди був прикладом для нас, був першим і вмів повести за собою інших. Нам його не вистачає, і ми будемо його пам’ятати".

"Андрій Баль був моїм близьким і добрим другом, – сказав Володимир Лозинський. – Ми грали з ним разом у "Динамо" 10 років, і це були класні роки. Він був чудовим гравцем та людиною. Добре, що в нас є такі фестивалі та турніри його пам’яті, де ми будемо його згадувати й дякувати. Вам, діти, бажаю здійснити ваші мрії та багато працювати, адже талантами не народжуються, а стають завдяки багаторічній праці".

"З Андрієм Балем ми працювали разом, він вчив мене грати, вчив, як треба ставитися до футболу, як бути професіоналом, – сказав у свою чергу Владислав Ващук. – Він був душевною людиною. Бажаю вам на цьому фестивалі проявити себе та відчути свою силу. У таких матчах народжуються лідери, а ми будемо дивитися та відзначати найкращих".

"Приємно вас тут бачити, хлопці. Дякуємо вам та вашим батькам, що ви займаєтеся футболом, – відзначив Святослав Сирота. – Ви вже хочете грати, тому бажаю вам красивих голів, а ще – завжди любити футбол так, як ви його любите зараз. Удачі вам та успіхів!"

Переможців та переможених у матчах фестивалю не було, адже всі діти отримали найголовніше – емоції та можливість показати свою майстерність. Після запеклих поєдинків усі гравці 16-ти команд (ФА Української асоціації футболу, ДЮСШ "Переможець", ФК "Минай", ФА "Бенфіка", КДЮСШ "Чемпіон", ДЮСШ-10, ДЮФК "Ніка", ДЮСШ–14, "Динамо Фемiлі", ФК "Троєщина", ДЮСШ "Атлет", ДЮСШ "Дарниця", ФК "Восход", СК "Київ", СДЮШОР "Зміна-Оболонь", ФК "Фаворит") отримали призи та футбольні м’ячі. Організатори турніру також розіграли серед батьків дітей вісім м’ячів з автографами збірної України серед ветеранів, від імені якої учасників турніру привітав головний тренер цієї команди, колишній захисник київського "Динамо" та збірної СРСР Анатолій Дем'яненко: "Ми маємо пам’ятати тих, хто приносив славу радянському та українському футболу. Андрій Баль був класним гравцем, він залишився в наших серцях, і ми його не забудемо. Учасникам турніру бажаю відчувати завжди такі емоції, які вони отримали сьогодні на цьому фестивалі".

Вручаючи дітям пам’ятні нагороди, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко запросив їх на відкрите тренування національної збірної України, яке відбудеться в Києві 2 вересня в рамках підготовки до матчу відбору Євро-2020 проти збірної Литви та товариської гри зі збірною Нігерії.

"Цей турнір буде традиційним, – зазначив Вадим Костюченко. – Цього року в ньому брали участь команди не тільки з Київщини, а й із Закарпаття. Є в нас і перша команда-"легіонер" – ФК "Бенфіка", в якій працюють іноземні спеціалісти (вони, до речі, відзначили рівень фестивалю). П’ять років тому саме на цьому полі пішла з життя велика людина, класний гравець, чемпіон світу серед юнаків Андрій Баль. Він був видатним тренером, який входив до штабу національної збірної України, що під орудою Олега Блохіна у 2006 році вперше зіграла на чемпіонаті світу. Сьогодні ми розповідаємо дітям його історію, і добре, що разом із ними тут присутні його друзі та колишні партнери по київському "Динамо" та збірній СРСР. Упевнений, що наступного року на фестивалі буде ще більше дітей і команд, а ми продовжимо на іменах таких гравців виховувати наших майбутніх чемпіонів".