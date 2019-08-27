У Києві відбувся благодійний турнір "Кубок Незалежності"

Із нагоди 28-ї річниці незалежності України в Києві на полях зі штучним покриттям НТК ім. В. Баннікова відбувся щорічний турнір "Кубок Незалежності".

Цей турнір об’єднав представників політикуму, силових відомств, журналістів і футбольних функціонерів заради благодійної мети – допомогти дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

Перед початком турніру малеча з нагоди Дня прапору урочисто розгорнула величезний прапор нашої держави, а з вітальним словом до учасників звернулися перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, міністр культури України Євген Нищук та перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. Також почесними гостями турніру стали перший заступник Генерального Прокурора України Дмитро Сторожук, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Буряк, перший віце-президент УАФ Олег Протасов.

Був на турнірі і представник національної збірної. Команду Української асоціації футболу підсилив видатний вітчизняний голкіпер, екс-воротар "Динамо" і збірної України, а нині – один із помічників Андрія Шевченка Олександр Шовковський. До речі, він показав свою майстерність, виступивши в ролі польового гравця.

Що стосується безпосередньо змагань, то 10 команд було розбито на дві групи. У групі "А" змагалися команда Державної фіскальної служби України, збірна DSI Group, збірна Генеральної Прокуратури України, збірна Української асоціації футболу, збірна будівельників України. Групу "Б" сформували команда Державного бюро розслідувань, збірна Кабінету Міністрів України, збірна журналістів України, збірна МВС України та ФК "Маестро".

Згідно з регламентом змагань, команди, які набрали найбільшу кількість очок за результатами групового турніру, виходили до фіналу. Колективи, що посіли у групах другі місця, грали в матчі за третє місце.

У групі "А" боротьба за перше місце до останнього точилася між командами Генеральної Прокуратури України та Державної фіскальної служби України, які виявилися сильнішими за інших суперників. У групі "Б" першою фінішувала команда Міністерства внутрішніх справ України, другою – збірна Кабінету Міністрів України.

Таким чином, у матчі за третє місце зустрілися збірні Генеральної Прокуратури України та Кабінету Міністрів України. Сильнішими виявилися представники прокуратури – 3:0.

Вирішальний же матч подарував шалену напругу та неймовірну інтригу, що зберігалася аж до фінального свистка, який зафіксував перемогу команди Державної фіскальної служби України над збірною МВС України – 3:2.

У церемонії нагородження команд кубками, медалями та дипломами взяли участь президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Буряк.

"У ці дні, День Державного прапора України й День Незалежності України, важливо, аби такі турніри продовжувалися й були традиційними. Дуже важливо, що такі змагання об’єднують різні органи влади, журналістів, ветеранів футболу і сприяють розвитку футболу в нашій країні. Вітаю вас зі святами й бажаю успіхів", – відзначив, звертаючись до учасників турніру, Андрій Павелко.

Найкращими у номінаціях було визнано:

– кращий воротар – Володимир Негіль (Державна фіскальна служба України);

– кращий захисник – Євген Батік (Генеральна Прокуратура України);

– кращий нападник – Максим Корзіков (МВС України);

– кращий гравець турніру – Ірина Василюк (УАФ).