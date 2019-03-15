У Києві відбулося перше засідання Експерт-клубу Parimatch, присвячене старту збірної України у відборі Євро-2020

15 березня в Києві відбулося перше засідання дискусійного Експерт-клубу Parimatch, у якому взяли участь знані фахівці українського футболу та представники мас-медіа.

Федерація футболу України та Офіційний партнер національної збірної України з футболу ТМ Parimatch сьогодні в Києві започаткували новий інформаційний захід, який є продовженням ініціативи з організації експерт-клубів. Під час таких заходів журналісти в неформальній атмосфері можуть поспілкуватися з представниками топ-менеджменту українського футболу, відомими гравцями, тренерами, аналітиками та обмінятися думками про перспективи головної команди.

Четверо знаних фахівців українського футболу та 25 журналістів провідних спортивних видань та телеканалів взяли участь у першому засіданні дискусійного Експерт-клубу Parimatch, що відбулося на терасі ресторану "Авалон".

На круглому столі були присутні перший віце-президент ФФУ Олег Протасов, помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський, колишній головний тренер збірної України (1994, 1996-1999) Йожеф Сабо та екс-гравець збірної України Юрій Максимов. З привітаннями словами на заході виступив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра. Модерував захід прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

Перше засідання Експерт-клубу Parimatch було присвячене близькому старту "синьо-жовтих" у кваліфікації Євро-2020. Нагадаємо, вже 22 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють у Ліссабоні з Португалією, а 25-го числа також на виїзді з Люксембургом.

Поєдинок Португалія – Україна є одним з ключових для нашої команди в рамках відбору на Євро-2020. Однак учасники Експерт-клубу пригадали, що збірна України вже мала досвід перемоги над збірною Португалії.

У привітальному слові перший віце-президент ФФУ Олег Протасов зазначив: "Вважаю, що можливість зустрітися у такій дружній атмосфері надзвичайно важлива як для футбольних фахівців, так і для представників ЗМІ. Наразі навколо збірної України склалася надзвичайно позитивна аура, відчувається підтримка вболівальників та преси, в команді панує чудова атмосфера. На українців чекає важкий старт у відборі на першість Європи. Гра з Португалією – – це зустріч з надзвичайно сильним суперником, яка, вочевидь, пройде у серйозній боротьбі. І мені надзвичайно приємно що сьогодні серед експертів присутні ті, хто здобував перемогу для України у далекому 1996 році. Впевнений, Ваш досвід та поради матимуть надзвичайну цінність для сучасних гравців".

Представник ТМ Parimatch Вадим Місюра підкреслив: "Торгова марка Parimatch продовжує реалізацію сучасних медіа-проектів. Ми вважаємо, що дуже важливо створювати умови для дискусії провідних спортивних експертів й медіа. Й сьогоднішній спільний з Федерацією футболу України експерт-клуб допоможе більш системно аналізувати гру мільйонів".

Присутні експерти та журналісти мали змогу переглянути огляд двох пам’ятних матчів дебютного для збірної України відбору на світову першість 1998 року у Франції. 13 років тому, у 1996-му, Україна та Португалія були суперниками у групі. І перший поєдинок того відбірного циклу між ними завершився перемогою України з рахунком 2:1. У матчі на виїзді українці поступилися португальцям – 0:1. Переможний матч збірної України 1996 року увійшов до Топ-25 найбільш значущих матчів в історії нашої національної збірної!

Тодішній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів, що в 1996-му році не мав і гадки налаштовувати футболістів на нічию у Києві.

"І хоча тоді у нас вийшов єдиний форвард, Сергій Ребров, ми зовсім не поступалися топовій європейській збірній. Ні в атаці, ні в обороні. Тоді на полі грали справжні професіонали, які боролися до кінця. І так сталося, що Юрій Максимов забив переможний м'яч на 88-й хвилині. Потрібно і нинішній збірній вірити в свої сили. Португальці сильні, але боятися їх не слід", – сказав Сабо.

Автор переможного м’яча у 1996 році Юрій Максимов заявив: "Я вдячний тренеру, що поставив мене на ту гру. Надзвичайно приємно, що забив такій сильній команді. Дещо нам тоді не вистачило, щоб вийти на чемпіонат світу, але слід зважати, що ми були першими, які брали участь у відборі на світову першість. Нехай, нинішньому поколінню пощастить більше".

Помічник головного тренера збірної Україні Олександр Шовковський запевнив, що збірна готується надзвичайно відповідально.

"Ми проводимо всебічний аналіз стану гравців національної команди. Проаналізуємо дані і аж тоді визначимо склад та стратегію гри. Наразі готуємося до матчу з Португалією, а вже після нього будемо дивитися на Люксембург. Ми знаємо сильні сторони кожного гравця збірної Португалії, ми знаємо як грає команда з лідером і без нього. Але впевнений, що ми будемо грати в свою гру", – сказав Шовковський.

Сподіваємося, що ініціатива проведення Експерт-клубів Parimatch буде продовжена.