"Хороша гра, тяжка, але мали обігрувати, мала бути наша перемога. Треба було реалізовувати свої моменти і не доводити до такого, що зараз будемо сидіти в роздягальні з опущеною головою. Використовуй свої моменти та не жалійся – на пенальті, на VAR.

Переможний пенальті на 90+4 у відеоогляді матчу Рух – ЛНЗ – 1:0

Паузи, фоли, свистки? Ми на це очікували, ніхто не хотів програвати, була чоловіча гра. Я вважаю, що ми її не програли, просто не змогли використати свої моменти і в кінці за це поплатилися. Пенальті? Не знаю, я не переглядав, але якщо арбітр дивився VAR, то, напевно, чистий пенальті", – поділився Бойко на YouTube-каналі ЛНЗ.

Нагадаємо, ЛНЗ програв Руху (0:1), пропустивши з пенальті в компенсований час. Після цієї гри черкасці залишились дев'ятими з 25 очками в активі.

Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців