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У двох гравців Олімпіка виявлено коронавірус – матч з Карпатами скасований

21:14 - Читать на русском
У двох гравців Олімпіка виявлено коронавірус – матч з Карпатами скасований
Гравці Олімпіка / фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік отримав сумні новини після проходження тестів на коронавірус.

 

ПЛР-тестування виявило декілька випадків захворювання на COVID-19 в Олімпіку.

Рух офіційно підтвердив коронавірус в трьох гравців

Зазначається, що хвороба виявлена в двох гравців команди. Таким чином, поєдинок 27-го туру УПЛ проти Карпат буде скасований, а команда повернеться на базу, де пройде повторне тестування, інформує офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, раніше про спалах коронавірусу оголосив лідер Першої ліги – Рух. Також, небезпечна хвороба вразила і львівські Карпати.

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Олімпік Олімпік коронавірус Карпати - Олімпік
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