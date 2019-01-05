"У Кемпбела нога – немов дві мої голови", – Воробей пригадав свій дебют у збірній України

Екс-нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Андрій Воробей поділився спогадами про свій дебют за національну команду, а також протистояння захиснику збірної Англії Солу Кемпбелу.

"Зіграти на Уемблі судилося не кожному, тим більше, що в травні 2000 року ми мало не закривали легендарний стадіон на реконструкцію. У тому товариському поєдинку я відіграв 20 хвилин, замінивши Сергія Попова.

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Ми намагалися врятувати матч, програючи 0:2. На жаль, забити так і не вдалося, хоча одного разу я допоміг Андрію Шевченку вийти на ударну позицію, але після його пострілу воротар зловив м'яч. Також ніколи не забуду дуелі з Солом Кемпбелом, у якого нога – немов дві мої голови", – цитує Воробея Команда 1.

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