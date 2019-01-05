toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"У Кемпбела нога – немов дві мої голови", – Воробей пригадав свій дебют у збірній України

11:31 0 Читать на русском
"У Кемпбела нога – немов дві мої голови", – Воробей пригадав свій дебют у збірній України
Андрій Воробей / соцмережі

Екс-нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Андрій Воробей поділився спогадами про свій дебют за національну команду, а також протистояння захиснику збірної Англії Солу Кемпбелу.

"Зіграти на Уемблі судилося не кожному, тим більше, що в травні 2000 року ми мало не закривали легендарний стадіон на реконструкцію. У тому товариському поєдинку я відіграв 20 хвилин, замінивши Сергія Попова.

Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікенду

Ми намагалися врятувати матч, програючи 0:2. На жаль, забити так і не вдалося, хоча одного разу я допоміг Андрію Шевченку вийти на ударну позицію, але після його пострілу воротар зловив м'яч. Також ніколи не забуду дуелі з Солом Кемпбелом, у якого нога – немов дві мої голови", – цитує Воробея Команда 1.

"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до Росії

Теги
Андрій Воробей Андрій Воробей Сол Кемпбел Сол Кемпбел Англія Англія Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
50
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук