Секретар КДК Ігор Грищенко розповів про дискваліфікацію Мірчі Луческу за вихід на поле в матчі Динамо – Колос.

"Ми проаналізували поведінку головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу в матчі проти Колоса. А саме те, що він покинув межі технічної зони, вийшов на поле і виявив незгоду з рішенням арбітра.

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Було прийнято рішення попередити головного тренера і застосувати дискваліфікацію на один матч умовно.

Також звернули увагу комітету арбітрів на те, що в рапорті арбітрів не було жодного запису стосовно цього інциденту. Рішення було прийнято на підставі інформації, яку надав делегат матчу", – зазначив Грищенко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, румунський фахівець був настільки обурений рішеннями арбітра Ігоря Пасхала, який, зокрема, вилучив Володимира Шепелєва, що вискочив на поле, емоційно обурюючись. Після цих дій Луческу тимчасово покинув технічну зону, але через кілька миттєвостей повернувся та слідкував за зустріччю, яка завершилась бойовою нічиєю 2:2.

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