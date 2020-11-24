Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ми раді, що навіть в розпалі футбольного сезону змогли знайти ще одного партнера, який повірив у наш проєкт. І нам дуже приємно, що це такий серйозний партнер, як BETWINNER", – сказав директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.

"Для мене велике задоволення і величезна честь налагодити партнерство з ФК Карпати Львів. Це один з найвідоміших клубів України, у якого великі традиції, – прокоментував початок співпраці PR-директор BETWINNER Жоао Фелипе Фазендас Ваз. – Ми обрали Карпати, тому що бачили відповідальний і серйозний підхід, з яким його Рада директорів керує клубом, і плани повернутися в українську Прем’єр-лігу".

BETWINNER – це молодий, але вже відомий міжнародний бренд, який в Латинській Америці, наприклад, представляє Роберто Карлос. Карпати стали першим клубом, з яким компанія BETWINNER розпочала співпрацю в Україні.