Головний тренер Роми Жозе Моурінью не бажає, щоб його ставили поруч з іншими наставниками Інтера.

"Конте порівнюють зі мною? В історії клубів є деякі тренери, з якими ніколи не можна порівнювати.

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У Ромі не можна нікого порівнювати з Нільсом Лідгольмом і Фабіо Капелло. У Інтері не можна ставити поруч зі мною і Еленіо Еррерою", – відповів Моурінью, коли його порівняли з Антоніо Конте, повідомляє Football Italia.

Нагадаємо, португальський фахівець очолював Інтер з 2008 по 2010 рік. Під його керівництвом клуб здобув єдиний требл у історії Серії А. "Нерадзуррі" перемогли в чемпіонаті, Кубку Італії і Лізі чемпіонів в одному сезоні 2009/10. Антоніо Конте привів Інтер до чемпіонства цього сезону, після чого несподівано розірвав контракт.

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