"Це найважливіший гол у моїй кар'єрі? Думаю, так. Хоча я забиваю небагато, тому для мене кожен гол особливий. Цього сезону це вже другий м'яч, і перший теж був важливим, оскільки я його забив у принциповій зустрічі з Луго. Ніколи не забуду і гол у складі молодіжної збірної України на Мальті.

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Міг забити ще... Так, цей момент був ще кращим, але я пробив вище воріт. Ми добре розіграли кутовий – так, як планували на тренуванні. У Вільяреала, до речі, дуже добрі стандарти, але ми їх трохи здивували своїми заготовками.

Була недооцінка з боку Вільяреала? Мені здалося, що Вільяреал грав із максимальним настроєм. У нього не було кілька основних футболістів, які поїхали на Кубок Африки, але наш склад теж був не найсильнішим. Лідери атаки з'явилися на полі лише у другому таймі.

Звичайно, нам доводилося багато боронитися, і ми це добре робили. Розуміли, що всі команди Унаї Емері – кубкові. Знали, що у двох попередніх стадіях турніру учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів забив 15 м'ячів, а три останні матчі у Ла Лізі ця команда виграла. Проте Спортінг переміг, наш колектив виявився добре готовим до цієї гри.

Бажання вийти до наступного раунду Кубка Іспанії? Звичайно, у Хіхоні всі чекають на продовження. Тим більше, що ми прийматимемо Кадіс на своєму полі. Так, ця команда теж виступає у вищому дивізіоні, але вдома Спортінг здатний багато на що", – поділився Мілованов у інтерв'ю Команда№1.

Додамо, що гол українця у ворота Вільяреала став вирішальним та дозволив хіхонському Спортінгу продовжити боротьбу в Кубку Іспанії, створивши гучну сенсацію.

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