Спалах захворюваності на COVID-19 у брестському Динамо набуває подробиць. У зоні ризику опинився екс-оборонець збірної України Євген Хачеріді.

Шість виконавців чемпіона Білорусі могли захворіти на коронавірус. У цьому переліку – колишній лідер оборони київського Динамо, стверджує By.tribuna.

Нойок потрапив у лікарню – в Динамо Брест підозрюють спалах коронавірусу

Гравці з групи ризику залишились удома й не поїхали на поєдинок проти Смолевич. Більшість із них – на самоізоляції. Український хавбек Олександр Нойок навіть потрапив до лікарні, але вже виписаний звідти. Натомість у Хачеріді запідозрили коронавірус. Окрім того, на сумнозвісний COVID-19 могли захворіти й члени технічного персоналу Динамо-Брест.

Відзначимо, що в сезоні-2020 Євген Хачеріді провів 8 матчів у всіх турнірах.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах