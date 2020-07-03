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У Хачеріді запідозрили коронавірус

3 липня 06:00 - Читать на русском
У Хачеріді запідозрили коронавірус
Євген Хачеріді / ФК Динамо-Брест

Спалах захворюваності на COVID-19 у брестському Динамо набуває подробиць. У зоні ризику опинився екс-оборонець збірної України Євген Хачеріді.

Шість виконавців чемпіона Білорусі могли захворіти на коронавірус. У цьому переліку – колишній лідер оборони київського Динамо, стверджує By.tribuna.

Нойок потрапив у лікарню – в Динамо Брест підозрюють спалах коронавірусу

Гравці з групи ризику залишились удома й не поїхали на поєдинок проти Смолевич. Більшість із них – на самоізоляції. Український хавбек Олександр Нойок навіть потрапив до лікарні, але вже виписаний звідти. Натомість у Хачеріді запідозрили коронавірус. Окрім того, на сумнозвісний COVID-19 могли захворіти й члени технічного персоналу Динамо-Брест.

Відзначимо, що в сезоні-2020 Євген Хачеріді провів 8 матчів у всіх турнірах.

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Теги
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