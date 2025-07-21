Головний тренер Реала Хабі Алонсо дуже високо оцінив навички опорного півзахисника Орельєна Чуамені. Француз показав, що може грати ключову роль в системі Алонсо, будь то система з чотирма захисниками або система з трьома центральними захисниками. Чуамені описується виданням Marca як улюбленець Алонсо.

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Тренер цінує француза також за універсалізм – Чуамені може закрити як позицію півзахисника, так і зіграти в центрі оборони. Француз стане ключовою фігурою Реала при новому тренері.

Нагадаємо, що на Клубному чемпіонаті світу Реал дістався до півфіналу, де з рахунком 0:4 програв ПСЖ. Зараз команда перебуває у відпустці.

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