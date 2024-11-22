Матео Ковачіч під час міжнародної паузи виступав за збірну Хорватії в Лізі націй. У матчі проти Португалії півзахисник отримав травму.

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На прес-конференції Пеп Гвардіола підтвердив травму Матео Ковачіча і розповів, що на його відновлення знадобиться близько чотирьох тижнів. Хорват заміняв в центрі півзахисту травмованого Родрі, для якого сезон вже завершився.

Крім того, наставник "містян" надав інформацію щодо захисників. Тріо Стоунз, Аканджі та Аке тренувалися з командою.

До слова, Манчестер Сіті наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 23 балами. Від Ліверпуля "містяни" відстають на п'ять пунктів. У суботу, 23 листопада, команда Гвардіоли зіграє проти Тоттенхема.

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