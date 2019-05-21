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У Грузії заарештували 11 футболістів через підозру в організації договірних матчів

12:13 230 Читать на русском
У Грузії заарештували 11 футболістів через підозру в організації договірних матчів
У Грузії заарештовані 11 гравців / witgeorgia.ge

Антикорупційне агентство служби державної безпеки Грузії затримало 11 футболістів, яких підозрюють в організації договірних матчів.

Серед затриманих футболістів вісім діючих і три колишніх. Футболісти навмисно програвали матчі після отримання грошових коштів від організованої злочинної групи, йдеться на сайті СДБ Грузії.

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Перший договірний матч відбувся 2 квітня в рамках другої ліги: Гурія програла Мерані (1:3), пропустивши два голи в другому таймі за домовленістю. Другий випадок стався 19 травня в вищій лізі, Віт-Джорджія програв Динамо Батумі (0:2).

Заробіток злочинної групи склав близько 34 тисяч доларів. На даний момент ведеться розслідування за фактом підкупу спортивних змагань, який передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.

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