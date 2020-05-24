"У гравців очі горять, а ноги не біжать": Костишин підтримав ідею перенесення рестарту УПЛ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку від Олімпіка (1:2) в спарингу і можливу зміну дати перших матчів УПЛ після паузи.

"У мене хороші емоції. У футболістів, напевно, негативні, тому що їм важко було після великих навантажень. У них очі горять, а ноги не біжать. Не думаю, що вони отримували такі шалені емоції. Їх вистачило на 10-15 хвилин, а далі втома і погані кондиції.

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Я думаю, вони самі зляться, що не можуть поки показувати футбол, в який може грати команда. Перший матч, все на силу сталося, емоційно. Очікував такої гри, я щодня бачу футболістів, треную їх. Ми вибрали стратегію тренувального збору. Очікував, що їм буде складно. Для нашої команди однозначно 6 червня – більш зручна дата. У нас обрана підготовка, ми від неї не відходимо, до 30 травня ми не будемо готові", – заявив Костишин в коментарі офіційному сайту Колоса.

Нагадаємо, перед вимушеною паузою ковалівці посідали останню сходинку верхньої шістки УПЛ, маючи у своєму активі 26 очок.

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