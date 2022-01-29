"Якою була моя реакція на результати жеребкування плей-офф чемпіонату світу? Стримано-оптимістична. Нам буде непросто. Це плей-офф і тут потрібно пройти двох суперників. Так, випали не Італія чи Португалія, але Шотландія – це не подарунок. Я вважаю, що у нашому квартеті всі команди приблизно рівні.

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Збірна Шотландії майже повністю укомплектована футболістами англійської Прем'єр-ліги – тут і додавати нічого. До того ж, ми граємо на виїзді, і у шотландців там буде вражаюча підтримка. Втім, ми маємо шанси, ми знаємо свою силу.

Зараз усі вміють грати у футбол. Звісно, ​​якщо шотландці діятимуть під тиском, то почнуть підвантажувати м'яч уперед. Але якщо ми їм дамо час для ухвалення рішень, то грати довгими передачами вони точно не стануть, і у нас можуть виникнути проблеми, оскільки їхнім футболістам, які виступають на такому рівні, довго думати не потрібно. У Глазго буде справжня битва на результат", – сказав Маліновський у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Шотландією 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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