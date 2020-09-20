У Гані 8 футболістів загинули в моторошній автокатастрофі
У Гані автомобіль з 12-ма професіональними гравцями впав у річку, повідомляє GHANAsoccernet.
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Шестеро пасажирів загинули на місці трагедії, ще двоє померли у лікарні. Чотирьом футболістам вдалось вижити. За попередніми даними, водій втратив контроль над автомобілем і транспорт зірвався з дороги. Рятувальникам довелось діставати машину з річки.
Гравці виступали у молодіжній лізі Гани та саме їхали реєструватись на турнір.
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