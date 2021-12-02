Захисник Ворскли Наджееб Якубу розповів, як у його рідній Гані ставляться до форварда Атлетіко та збірної Уругваю Луїса Суареса, який брудним прийомом не дав африканцям вийти до півфіналу ЧС-2010.

"Чому африканські збірні не можуть виграти чемпіонат світу? Тому що футбол був придуманий у Європі. Насправді перемагає завжди найсильніший. Це проста закономірність. Якщо африканські команди не можуть вийти у фінал, значить, вони слабші. Або не готові. Об'єктивно кажучи, європейські збірні сильніші.

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ЧС-2010? Суарес – фу-фу-фу. У Гані опудала Суареса палили. Це тепер найненависніший форвард. Краще йому до Гани не приїжджати. Хоча там більше проклинали Асамоа Г'яна, який не реалізував одинадцятиметровий після руки Суареса", – розповів Якубу у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу ЧС-2010 Луїс Суарес врятував Уругвай від вильоту з турніру, на останніх секундах додаткового часу відбивши м'яч рукою з лінії воріт. Асамоа Г'ян пробив з пенальті у поперечку, а в серії 11-метрових сильнішими виявились південноамериканці.

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