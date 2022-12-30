"Зі схожого можна відзначити роботу з молоддю. З точки зору футболу: обоє проповідують атакувальний футбол. З точки зору мотивації: як Луческу, так і Де Дзербі – чудові мотиватори.

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А те, що їх відрізняє, якщо розглядати останній сезон: Де Дзербі намагається грати з будь-яким суперником першим номером, тобто він прагне свою філософію поставити на перше місце та її проповідувати, а Луческу протягом останнього року вже підлаштовується під суперника, залежно від сили, змінюючи до нього підхід. Вважаю, в цьому головна різниця між ними. Сьогодні у футбольному прайді з'явилися два альфа-самці, проте, як ви розумієте, лишитися має один. Я певен, що залишиться Роберто.

Обоє бувають емоційними. Відверто кажучи, навіть мені говорять, що я почав інакше вболівати з приходом Де Дзербі – значно емоційніше. Він заряджає своїм драйвом, своєю емоцією, своєю мотивацією. Як говорив президент клубу, багато хто невдовзі ходитиме на Де Дзербі", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

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