У футбольному плані Україна тікає від Росії семимильними кроками, – агент

Російський агент Олексій Дуданець розповів про різницю між російськими та українськими футболістами.

"Я нещодавно закінчив трансфер одного українського футболіста в Бельгію. Вважаю, що у футбольному плані Україна від Росії семимильними кроками тікає. Ось ми стоїмо на місці, а вона тікає на молодіжному рівні. Поки ми не увімкнемося, вона і далі буде тікати. Вони їдуть, а ми – ні.

Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол

Чому так відбувається? Все просто, у них грошей немає. У них в будь-якого футболіста мета – поїхати і заробляти гроші. У нас кого не спитай, відповість, що хоче грати в РПЛ. А в українського футболіста запитаєш про мету, відповість: "Грати в Севільї". Різницю відчуваєте?", – передає слова агента Сhampionat.

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса