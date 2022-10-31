"Я нічого не хотів говорити про матч Динамо з АЕКом. Мені вже і критикувати не хочеться, бо занадто вже. Але і похвалити теж немає за що. Ну нема підстав, нема фактів.

Я би й забув, але Мірча Луческу сказав: "Ми ще маємо важливий матч із Фенербахче. Динамо має довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі".

Де? Коли? З Рухом? То було в УПЛ. У єврокубках хороші матчі? Переляканий футбол з купою помилок в обороні та мінімумом моментів в атаці – це дуже хороші матчі? Коли ти поступаєшся в рахунку, потрібно щось створювати, щоб відігратися, а ти навіть до чужих воріт наблизитися не можеш. Це дуже хороші матчі? За 5 поєдинків у тебе 13 ударів у площину воріт – це фантастичний результат? Коефіцієнт xG 0,62 за матч – це дуже хороші матчі? У скількох турах ЛЄ Динамо награло на перемогу? Та в жодному. Може, в тому домашньому матчі проти АЕКа, але з натяжкою. Проти АЕКа – середняка кіпрського футболу.

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Знаєте, на що мені були схожими ці слова Мірчі Луческу? У популярному мультфільмі Мадагаскар були бойові пінгвіни, такі смішні. Там була фраза: "Ми відступаємо, але мужньо". Отак і Динамо.

Зачіпає одне. Можна програти – це футбол, це спорт, жодних запитань. Можна вилетіти, можна грати погано. Чорна смуга буває в кожного. Але у будь-якій справі справжня проблема починається тоді, коли ти не можеш визнати, що в тебе є проблема.

У мене таке враження, що Забарного і Циганкова київське Динамо продало. В Європу, у серпні. А зараз у футболках з їхніми іменами грають фейки, двійники. Команда деградувала. Нема кого виділити. На цю команду ми всі робили ставку як на головного претендента на чемпіонство. І зараз на цього головного претендента боляче дивитися.

Ми знаємо потенціал цієї команди, як вміють грати Циганков, Забарний, Тимчик, Буяльський, Сидорчук і так далі. На тлі їхніх реальних можливостей зараз – це команда-привид", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, в УПЛ Динамо посідає 8 місце, зазнавши трьох поразок. У Лізі Європи команда Луческу втратила шанси навіть на 3 позицію, набравши 1 очко у 5-ти турах.

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