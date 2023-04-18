Головний тренер Баварії Томас Тухель заявив, що вірить у камбек своєї команди в матчі-відповіді з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми все ще в грі. Починаючи зі стадії чвертьфіналу, жеребкування відіграє велику роль. Після нього головними факторами стають час матчу, наявність везіння і травми. Протистояти Манчестер Сіті, який уже кілька тижнів перебуває у чудовій формі – справжній виклик.

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Ми віримо в себе і віримо, що виграємо обидва тайми. Якщо ми виграємо спочатку перший тайм, а потім другий, то трапитися може все що завгодно. Особливо якщо нас відвідає удача, якої не вистачало в першому матчі в Манчестері.

Повернувся Шупо-Мотінг, тренування з ним пройшли добре. Він у формі. Також у складі буде Мане, який вирішив свої питання з Сане. Чи вийде він у старті? Подивимося.

Нічия з Хоффенхаймом? Нам потрібно змінити підхід. Команда хоче це зробити, але почувається злегка напруженою, гравцям не вистачає взаєморозуміння. Неузгодженість гравців – головна проблема цього сезону, яка проявляється на полі. Ми хочемо це змінити. У футболі завжди є можливість змінити ситуацію за короткий проміжок часу", – цитує Тухеля Manchester Evening News.

Матч-відповідь Баварії з Ман Сіті відбудеться в середу, 19 квітня. У першій зустрічі команда Пепа Гвардіоли виявилася сильнішою (3:0).

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