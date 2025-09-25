"Ми хочемо, щоб наш шлях у Лізі Європи був якомога довшим. Перед нами прекрасна картина: Порту знаходиться на одному кінці Європи, а Стамбул – на іншому. Якщо взяти це до уваги, ми зрозуміємо, скільки кроків нам потрібно зробити, щоб опинитися в Стамбулі [на фіналі Ліги Європи].

Гол Судакова у відеоогляді матчу Бенфіка – Ріу Аве – 1:1

Газон у поганому стані. Це не виправдання, це факт. Поле абсолютно не відповідає вимогам до єврокубкового вечора. Не тільки з точки зору футболу, але і безпеки гравців. У футболі так багато правил – наприклад, гетри різних кольорів – але ми не можемо допустити, щоб поле перебувало в такому стані, особливо для спортсменів, які проводять більше 50 матчів за сезон. Це невиправданий ризик", – цитує Фаріолі MaisFutebol.

Матч Зальцбург – Порту відбудеться сьогодні, 25 вересня. Початок – о 22:00 за Києвом.

Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив: Ліга Європи