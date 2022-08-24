Бразильський арбітр ФІФА Ігор Беневенуто, який нещодавно здійснив камінг-аут, розповів про стан справ у професіональному футболі.

"Якщо візьмемо всіх людей футболу – працівників клубів, тренерів, гравців, суддів – то серед них буде 30-40% гомосексуалістів і бісексуалів. Ви здивуєтеся, хто в індустрії має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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У нас в Бразилії гомосексуалізм вважається хворобою. Як алкоголізм. Тобто його можна вилікувати. Я вірив у це роками. Страждав від депресії, молився Богу, щоб він зцілив мене. Така думка існує досі. Не можна все різко змінити, але я хочу бути краплею в океані змін", – цитує слова Беневенуто видання The Sun.

Ігор Беневенуто цього літа здійснив камінг-аут. Першим серед арбітрів ФІФА. На чемпіонат світу 2022 він призначення не отримав.