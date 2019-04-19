У Франції зловмисники використовували ім'я арбітра матчу Португалія – Україна для перевезення наркотиків

Відомий французький арбітр Клеман Тюрпен потрапив у неприємну історію.

Протягом декількох років група французьких наркоторговців використовувала рефері ФІФА Клемана Тюрпена як прикриття, повідомляє L'Equipe.

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Поліція Франції викрила групу організованих злочинців, які займалися транспортуванням наркотиків між Бельгією та Францією. Зловмисники використовували автомобіль, який був зареєстрований на так званого Клемана Тюрпена.

Правоохоронцям вдалося викрити злочинців завдяки фото у посвідченні, також у документі була вказана неправильна дата народження рефері. Зазначається, що правопорушники використовували назву "Мбаппе" для маркування свого "товару".

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Справжній Клеман Тюрпен поставився до події з іронією: "Я часто кажу, що світ арбітрів – дуже ризикований бізнес".

Зауважимо, що французький рефері обслуговував матч відбору на Євро-2020 Португалія – Україна та поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус – Аякс.