"Ілля Забарний пережив сирени, страх і моторошні розповіді деяких своїх товаришів, які вирушили на фронт.

"Це були дуже напружені тижні", – згадав заступник генерального директора Динамо Київ Анатолій Вовк.

Забарний вперше прокоментував перебування з росіянином у ПСЖ: "Я змушений взаємодіяти з ним"

Ілля ще був у Києві, коли 24 лютого 2022 року спалахнула повномасштабна війна між Росією та Україною. І цього разу захисник, якому на той час було 19 років, був у віці, коли міг зрозуміти, що відбувається. Під час анексії Криму, він уже запитував свого батька, чому діти з Донецька раптово опинилися в його школі в Києві.

"І я не дуже розумів. А тепер розумію", – наголошував він у березні 2024 року в інтерв'ю The Times.

Потім Забарний вимовив фразу, яка має глибокий сенс і прекрасно відображала його настрій: "Я думав повернутися в Україну, щоб воювати".

Зрештою Забарний перейшов з Борнмута в ПСЖ, де його шляхи перетнулися з російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Зрозуміло, що Забарний ніколи не залишиться байдужим до долі своєї країни й не забуде ті звірства, які росіяни роблять щодня.

"Він гравець національної збірної, у нього сильний зв'язок з Україною. Він дуже патріотична людина, яка не вагається брати на себе ініціативу", – додав Вовк.

Український захисник ПСЖ регулярно донатить жертвам війни та бере участь в благодійних акціях. Зараз він є рупором цілої країни в футболі.

Спочатку він вирішив дотримуватися певної стриманості з моменту свого приходу в Парі Сен-Жермен. До цього про війну майже не говорили в роздягальні та на тренувальному майданчику команди в Пуассі. Але в Instagram Ілля продовжує активно підтримувати Україну і робить багато про війну.

"Забарний намагається пристосуватися до нового оточення, до роздягальні та звичок кожного", – пояснили всередині паризького клубу.

Вже 5 вересня у матчі проти Франції в рамках відбору до чемпіонату світу 2026 року Ілля зустрінеться на полі з деякими партнерами з ПСЖ. І цього разу ні не буде приховувати власних поглядів та емоцій – він буде повністю відданий своїй країні", – написали в L'Equipe.

