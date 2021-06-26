У Франції відбулась стрілянина під час матчу – один футболіст загинув
26 червня 10:43 - Читать на русском
Футбольна спільнота Франції стривожена подіями в місті Марсель під час аматорської зустрічі.
У 15-му окрузі Марселя під час поєдинку між командами двох кварталів відбулась стрілянина, інформує La Provence.
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До стадіону Ла Мартін, де відбувався аматорський матч, під'їхало авто, з нього вийшов пасажир та відкрив вогонь. В результаті пострілів футболіст років 30-ти помер на місці, ще один гравець потрапив у лікарню у важкому стані.
Наразі поліція встановлює мотиви збройного нападу та розпочала розслідування вбивства.
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