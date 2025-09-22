Французький журналіст Ромен Колле Годен назвав переможця церемонії "Золотий м'яч-2025" ще до її старту.

Видання The Touchline з посиланням на журналіста Ромена Колле Годена повідомило, що Усман Дембеле стане володарем "Золотого м'яча-2025".

Нагадаємо, що церемонія відбудеться сьогодні, 22 вересня, початок о 21:00. Ведучими вечора будуть Рууд Гулліт та Кейт Скотт, а нагороду вручатиме легенда Барселони та збірної Бразилії – Роналдінью.

Зазначимо, що через погодні умови центральний матч Ліги 1 Марсель – ПСЖ перенесли саме на сьогодні на 21:00. Дембеле може потрапити на церемонію, оскільки відновлюється від травми та пропустить гру. Серед головних претендентів, окрім Усмана, також зірки Барселони – Рафінья та Ламін Ямаль.

