Організатори премії "Золотий м'яч" продовжують готуватися до церемонії нагородження і розповіли, хто проводитиме гала вечір.

Вже 22 вересня в Парижі відбудеться церемонія вручення найпрестижнішої нагороди у світі футболу "Золотий м'яч".

Організатори премії повідомили, що церемонію проведуть Рууд Гулліт та Кейт Скотт. Колишній футболіст Мілана та збірної Нідерландів отримував нагороду у 1987 році. Кейт Скотт – британська спортивна телеведуча, яка працює переважно на CBS Sports. Вона разом з Тьєррі Анрі, Джеймі Каррагером та Майкою Річардсом веде популярне шоу на CBS Sports про Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що торік "Золотий м'яч" отримав представник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.

