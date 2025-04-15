Іменитий журналіст Даніель Ріоло вважає, що у ПСЖ є реальні шанси виграти Лігу чемпіонів у поточному сезоні.

"Все просто. Нині я бачу тільки те, що лише Барселона справді може завадити Парижу виграти Лігу чемпіонів цього року.

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Якщо не буде травм, я дійсно вірю, що ПСЖ готовий завершити історію, яку ми вважали написаною вже досить давно.

Можливо, ми говоримо цього недостатньо, але між 2020 і 2025 роками, з абсолютно різними тренерами та профілями, ПСЖ матє: фінал у 2020-му, півфінал у 2021-му, два сумних роки, півфінал торік та півфінал цього сезону.

Це досить цікавий період, з безліччю цікавих виборів, змін тренерів і несподіваних гравців, які приєдналися до команди. Більш похмурий період був, коли вони вирішили, що гарною ідеєю буде помістити Мессі, Неймара і Мбаппе в одну команду. Тепер ми прийшли до тями", – цитує Ріоло RMC Sport.

До слова, французький журналіст не вважає, що Арсенал, який розібрався з Реалом у першому матчі (3:0), є великою перешкодою для ПСЖ у ймовірному півфіналі. Хоча Ріоло зазначив, що "буде непросто".

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