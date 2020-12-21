Все трапилося приблизно за 10 хвилин після фінального свистка. На одного з робітників впала величезна лампа, яка призначена для догляду за газоном.

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За інформацією L'Equipe, 38-річному чоловіку оперативно надали допомогу. Швидка оперативно доставила його у місцеву лікарню, але врятувати життя батька трьох дітей не вдалося.

Додамо, що сам матч закінчився перемогою Ренна, який здобув 3 очки у третьому матчі поспіль і наблизився до лідерів. Криза Лор'яна триває, команда перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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