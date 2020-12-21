У Франції після матчу Ліги 1 трагічно загинув робітник
Моторошний інцидент трапився майже відразу після матчу 16-го туру Ліги 1 Лор'ян – Ренн (0:3).
Все трапилося приблизно за 10 хвилин після фінального свистка. На одного з робітників впала величезна лампа, яка призначена для догляду за газоном.
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За інформацією L'Equipe, 38-річному чоловіку оперативно надали допомогу. Швидка оперативно доставила його у місцеву лікарню, але врятувати життя батька трьох дітей не вдалося.
Додамо, що сам матч закінчився перемогою Ренна, який здобув 3 очки у третьому матчі поспіль і наблизився до лідерів. Криза Лор'яна триває, команда перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції.
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