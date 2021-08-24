"У Франції не найкраща ліга світу", – Мбаппе розкрив свої амбіції
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе працює над розвитком французької першості.
"У кожного тепер є план "анти-Кіліан". Це означає, що мене вважають видатним гравцем і просто зіркою. Це вимагає від мене застосування козирів. Мені це подобається. Я люблю виклики.
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У Франції не найкраща ліга світу, але я завжди відчував відповідальність за те, щоб бути символом чемпіонату і допомагати йому рости. Професіональні амбіції? Виграти все", – цитує Мбаппе Esquire.
Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і нападник не має наміру його продовжувати. За інформацією ЗМІ, головним претендентом на Мбаппе є Реал.
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