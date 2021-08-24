"У кожного тепер є план "анти-Кіліан". Це означає, що мене вважають видатним гравцем і просто зіркою. Це вимагає від мене застосування козирів. Мені це подобається. Я люблю виклики.

ПСЖ може запросити Рішарлісона на заміну Мбаппе

У Франції не найкраща ліга світу, але я завжди відчував відповідальність за те, щоб бути символом чемпіонату і допомагати йому рости. Професіональні амбіції? Виграти все", – цитує Мбаппе Esquire.

Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і нападник не має наміру його продовжувати. За інформацією ЗМІ, головним претендентом на Мбаппе є Реал.

Ювентус, Реал і ПСЖ можуть організувати бомбу літа – у всьому "винен" Роналду