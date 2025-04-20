Лайнсмен Мехді Рахмуні постраждав під час дербі Сент-Етьєн – Ліон. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Вболівальники Сент-Етьєна підвели свою команду в дербі з Ліоном, в якому господарі вели з рахунком 1:0. До кінця першого тайму залишалося всього кілька секунд, коли головний суддя зустрічі Летексьє відправив обидві команди назад до роздягальні – у лайнсмена Мехді Рахмуні з трибун була кинута монета, яка розбила йому голову до крові.

Де Дзербі поставив ультиматум керівництву Марселя після скандалу – стало відомо, чого вимагає екс-тренер Шахтаря

У тому, що монету кинув саме вболівальник Сент-Етьєна, немає жодних сумнівів – уболівальникам Ліона було заборонено відвідувати цей матч відповідно до указу префектури.

Що цікаво, у першому таймі бригада арбітрів ухвалила дуже суперечливе рішення на користь господарів. Автор голу Лукас Стассін грубо порушив правила проти Толіссо, що призвело до червоної картки. Однак VAR оскаржив це рішення, і Летексьє поміняв покарання на жовту картку.

"Суддя дає пряму червону картку – просте рішення. VAR вважає інакше. Суддя скасовує своє рішення, і одна з найочевидніших червоних карток скасовується. Божевілля", – прокоментував у своєму Instagram президент Ліона Джон Текстор.

Зрештою після затяжної паузи було ухвалено рішення про відновлення матчу.