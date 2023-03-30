Влада Франції вирішила провести експеримент і дозволила фанатам використовувати на стадіонах димові шашки. Як інформує RMC Sport, дозвіл має свій термін – до 2026 року.

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Повідомляється, що для використання димових шашок фанати повинні будуть застосовувати низку правил. Так, клуб повинен буде направляти до місцевих органів влади запит зі списком уболівальників, яким потрібно надати право пронести димові шашки. У цьому запиті має бути опис виробів і список заходів безпеки. Ці запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за місяць до матчу.

Метою експерименту названо зникнення незаконних і небезпечних піротехнічних виробів на трибунах.

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